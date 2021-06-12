Руководство Полесья представило игрокам команды Юрия Калитвинцева в статусе нового главного тренера после поединка против Оболони, сообщает Footboom.

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Отмечается, что нынешний наставник клуба, Сергей Шищенко, получит должность в структуре Полесья. Добавим, что житомирский клуб занял 11 место по итогам сезона 2020/21.

Напомним, Юрий Калитвинцев покинул Олимпик по обоюдному согласию сторон после провальной серии во главе донецкого клуба – "олимпийцы" едва спаслись от вылета из УПЛ.

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