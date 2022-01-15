"Мы ни в коем случае не приглашали футболистов так, что потом смотреть на них внутри команды. Собирали информацию по каждому игроку, и не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Если нет коллектива, можно два матча выиграть, но потом... Должен быть коллектив.

Вакула признался, почему променял УПЛ на Первую лигу

Мое мнение, Вакула – футболист очень хорошего уровня, минимум Премьер-лиги. Очень футбольное мышление. Отлично оценивает, быстро принимает решения на поле.

Относительно проблем, которые были, я бы акцентировал на слове "были". Я ему сказал, что воспитывать его не буду. Ты выполняй, что от тебя требуется плюс твое индивидуальное мастерство. Очень рад, что он будет в нашей команде. Уверен, не будет никаких ситуаций. Ситуации сами не приходят, их создает человек. Пусть подумает о себе, я ему всецело доверяю. Больше на эту тему с ним не буду говорить", – сказал Калитвинцев в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, осеннюю часть сезона Вакула провел в Ворскле на правах аренды из Шахтера. В футболке полтавчан сыграл 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Полесье на зимнюю паузу ушло на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 25 очков.

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