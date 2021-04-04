Калитвинцев: С момента окончания матча с Десной у меня снова есть сын
Главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев рассказал об отношениях с сыном Владиславом, который выступает за Десну.
"Я жду звонка Владислава. Он после каждой игры меня набирал и рассказывал, как он играет. Я обычно делал вид, что не видел матч.
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Но на этот раз я смотрел не за ним, я действительно не видел его игру. Если он позвонит, я узнаю, что он скажет о своей игре, но с момента окончания матча у меня снова есть сын", – сказал Калитвинцев в эфире программы "Тур ONLINE".
Напомним, Олимпик уступил Десне со счетом 0:2 и опустился на 11 строчку турнирной таблицы УПЛ. Владислав Калитвинцев провел на поле 90 минут и уже в добавленное время был заменен на Андрея Мостового.
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