"Я жду звонка Владислава. Он после каждой игры меня набирал и рассказывал, как он играет. Я обычно делал вид, что не видел матч.

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Но на этот раз я смотрел не за ним, я действительно не видел его игру. Если он позвонит, я узнаю, что он скажет о своей игре, но с момента окончания матча у меня снова есть сын", – сказал Калитвинцев в эфире программы "Тур ONLINE".

Напомним, Олимпик уступил Десне со счетом 0:2 и опустился на 11 строчку турнирной таблицы УПЛ. Владислав Калитвинцев провел на поле 90 минут и уже в добавленное время был заменен на Андрея Мостового.

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