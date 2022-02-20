"В общей сложности два с половиной года в Десне для меня в футбольном плане были хорошими. Хочу поблагодарить Александра Рябоконя, который меня пригласил в команду, и весь тренерский штаб. В меня поверили, и при Рябоконе я играл практически все матчи.

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Чувствовал, что я нужен команде. Когда ты ощущаешь такую поддержку главного тренера, ты раскрываешься в команде. Так что в футбольном плане это был хороший период в моей карьере. Какая разница между Александрией и Десной? Александрия – более стабильная команда, больше играет в УПЛ и в этом плане стабильнее, чем Десна", – отметил Калитвинцев в интервью Fanday.

Напомним, Владислав покинул черниговскую команду из-за финансовой задолженности и присоединился к Александрии.

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