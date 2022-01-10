"В принципе, вариантов особенно много не было. Знал, что Александрия – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.

Александрия усилилась 5 новичками – Калитвинцев, игроки из Динамо и Шахтера и еще два известных футболиста

Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе", – сказал Калитвинцев в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, ранее хавбек защищал цвета Десны. В текущем сезоне он провел за черниговцев 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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