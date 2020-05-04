Калитвинцев получал предложение от Ливерпуля – экс-хавбек Динамо решил остаться Киеве

Бывший полузащитник Динамо Юрий Калитвинцев пользовался популярностью среди европейских грандов.

"После четвертьфинала Лиги чемпионов с Динамо в сезоне 1997/98 предложений было много: от Ньюкасла, Ливерпуля, двух немецких клубов. Но я отказывал, потому что верил, что могу в Киеве выиграть что-то глобальное.

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На самом деле в Динамо я не чувствовал своих лет. Единственное думаю: что было бы, если бы попал в Киев раньше – ну, где-то в конце 1980-х. Хотя, опять-таки, заиграл бы я тогда, или выдержал конкуренцию", – цитирует Калитвинцева официальный сайт клуба.

Напомним, Юрий Калитвинцев защищал цвета Динамо в 1994-1999 годах.

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