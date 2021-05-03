Руководство донецкого клуба после серии неудачных результатов решило попрощаться с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.

После разгромного поражения Олимпика от Ингульца (0:3) руководство клуба и главный тренер команды Юрий Калитвинцев приняли решение прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт донецкой команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Калитвинцев – о шансах Олимпика на сохранение места в УПЛ: Команда "надела белые перчатки"

Вместе с Калитвинцевым команду покинули ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дьяченко.

Напомним, Калитвинцев возглавил Олимпик в конце февраля. Под его руководством донецкая команда провела 10 матчей, в которых одержала одну победу и одну ничью и потерпела восемь поражений.

После 24-х туров Олимпик идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, имея в своем активе 21 очко.

Ингулец разгромил Олимпик – петровцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и практически спаслись от вылета из УПЛ