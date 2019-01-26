toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Калитвинцев подтвердил уход из Динамо

26 января 14:35 367 Читати українською
Калитвинцев подтвердил уход из Динамо
Владислав Калитвинцев / ФК Динамо

Полузащитник Владислав Калитвинцев покинул Динамо и получил статус свободного агента.

"Да, теперь я – свободный агент, это правда, мы достигли с Динамо такой договоренности, несмотря на то, что мой контракт еще действовал. Теперь жду вариантов продолжения своей карьеры. Но предложений от клубов пока нет.

Пйонтек и Левандовски могли перейти в Динамо, – Кендзера

В последнее время тренировался вместе с молодежной командой Динамо, но после того, как получил статус свободного агента, поддерживаю форму уже самостоятельно. Надеюсь, что определенность с моей новой командой наступит в ближайшее время", – сказал Калитвинцев для Dynamo.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что в услугах Калитвинцева-младшего заинтересована Десна.

"Менять схему на 2-2-6": почему трансфер Шведа в Селтик вызывает бурю – это еще более рискованно, чем в Динамо

Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26138 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
28
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук