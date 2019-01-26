Калитвинцев подтвердил уход из Динамо

Полузащитник Владислав Калитвинцев покинул Динамо и получил статус свободного агента.

"Да, теперь я – свободный агент, это правда, мы достигли с Динамо такой договоренности, несмотря на то, что мой контракт еще действовал. Теперь жду вариантов продолжения своей карьеры. Но предложений от клубов пока нет.

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В последнее время тренировался вместе с молодежной командой Динамо, но после того, как получил статус свободного агента, поддерживаю форму уже самостоятельно. Надеюсь, что определенность с моей новой командой наступит в ближайшее время", – сказал Калитвинцев для Dynamo.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что в услугах Калитвинцева-младшего заинтересована Десна.

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