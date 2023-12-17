"Мы постоянно находимся в активном поиске. Это рабочий процесс. Если мы увидим игрока более сильного, чем игрок в нашей команде, то у нас профессиональный подход. Словом, мы не ищем конкретных позиций, это может быть любая позиция.

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Мы активны, мы смотрим, команда в постоянном процессе. Но искусственную конкуренцию мы не собираемся создавать. Конкуренция ради конкуренции – нет. Проанализировав предыдущие трансферы, вы увидите, что все приходящие они действительно были сильными. Было бы хорошо развивать молодых игроков. Это круглосуточный процесс, и мы не стоим на месте. Но за хорошие глаза и хорошее поведение никто брать не будет.

Кроме этого всего, интересуют качества и одно из важнейших, хочет ли человек играть в этой команде и добиваться успехов. Или он просто хочет прийти, получить немного в карман и уйти. Нет, нас такие не интересуют. Нам интересны футболисты, с которыми можно идти дальше, дальше и дальше. Нас интересует душа команды", – цитирует Калитвинцева пресс-служба Полесья.

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