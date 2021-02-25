"Все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью. Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: "У вас же есть тренер".

Калитвинцев официально возглавил Олимпик

Но президент сказал, что с тренером мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника. Тогда я дал согласие на встречу и практически до утра, мы сидели и обсуждали много футбольных дел. Лишь под утро вместе с президентом пришли к тому, что будем сотрудничать.

Какие мои амбиции в Олимпика? Меня не интересует середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание. Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность. Но мы не будем двигаться широкими шагами, все должно быть постепенно", – отметил Калитвинцев в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, Юрий начал тренерскую карьеру в ужгородском Закарпатье в 2001 году. На клубном уровне работал в Динамо-2, российских Волге и Динамо. В 2009 году привел сборную Украины U-19 к победе на домашнем чемпионате Европы. Работал ассистентом Мирона Маркевича в национальной сборной Украины, а также исполнял обязанности главного тренера "сине-желтых".

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