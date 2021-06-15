Калитвинцев официально возглавил Полесье
Экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев нашел себе новое место работы.
Украинский специалист Юрий Калитвинцев стал тренером перволигового Полесья, сообщает официальный сайт житомирского клуба.
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Подробности сделки пока не уточняются. Представление нового тренера состоится после выхода команды из отпуска.
К слову, последним местом работы 53-летнего наставника был донецкий Олимпик, в котором он проработал чуть больше двух месяцев, покинув клуб по собственному желанию. Сергей Шищенко, возглавлявший житомирян в сезоне 2020/21, получил должность в структуре клуба.
Напомним, Полесье по итогам прошедшего чемпионата заняло в турнирной таблице Первой лиги одиннадцатое место, набрав 35 очков.
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