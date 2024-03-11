"Юрий Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласовать его. Он человек, которого я чрезвычайно уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесье.

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Калитвинцев – человек-эпоха в истории житомирского футбола. Летом 2021 года, когда Юрий Николаевич принял мое предложение возглавить команду, началась новая самая успешная эпоха в истории Полесья. Мы вместе прошли начало полномасштабной войны. Я могу с уверенностью сказать, что в тот момент именно Калитвинцев сохранил состав. Несмотря на постоянный интерес к нашим игрокам в тот период, никто не покинул клуб. Вместе с ним тогда мы прошли очень большое испытание. И этим составом игроков он выиграл Первую лигу и вывел команду в Премьер-лигу. И за это историческое достижение мы должны поблагодарить именно Юрия Николаевича.

Амбициозный, опытный и сильный характером человек. Тренер, который создал команду-чемпиона. Тренер, который впервые вывел Полесье в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением.

Как я лично воспринял решение тренера об отставке? Признаюсь – очень тяжело. С начала 80-ых годов я начал руководить людьми, занимал на жизненном пути различные руководящие должности. Я очень хорошо понимаю, насколько трудно найти достойных, честных и мужественных людей. Самое сложное для меня – это расставаться с людьми. Поэтому для меня сейчас очень сложный момент. Вместе с Юрием Калитвинцевым мы прошли долгий и сложный путь. На его плечи упала чрезвычайная нагрузка. После попадания в УПЛ, кроме тренировочного процесса, через него проходили многочисленные фамилии новичков, он должен был брать на себя всю ответственность за каждого, кого он оценивал и утверждал. Так происходило с каждым, кто приходил и с каждым, кто уходил.

Вообще за весь период нашего сотрудничества он всегда находил разумные решения и достойно справлялся со всеми трудностями. Но сейчас, по его словам, он чувствует усталость и не может подвести команду, поэтому решение об отставке Юрия Николаевича одно из самых сложных как для него. так и для меня.

Но я хочу заверить всех болельщиков, что клуб продолжает динамично развиваться. У нас формируется структура спортивного блока, которую с недавних пор возглавляет спортдиректор Владимир Тесля. Также создан отдел скаутинга под руководством Анатолия Волкова. Большую помощь клубу оказал за это время Вадим Шаблий, за что я ему очень благодарен и мы продолжим это сотрудничество. В то же время мы также открыты к работе со всеми агентами и агентствами.

Юрий Калитвинцев имел мое полное доверие, поэтому мы не готовились к смене тренера. Из-за стремительных событий мы решили назначить и. о. главного тренера. Он будет представлен команде во вторник, 12 марта.

Иностранный специалист в Полесье? Исполняющим обязанности назначен Сергей Шищенко. При всем уважении к иностранным тренерам я считаю, что Полесье должен возглавить именно украинский специалист. У нас много талантливых специалистов – Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук. Я хотел бы, чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко.

Я благодарен каждому болельщику, тем кто любит и верит в команду. Я это очень ценю. Я чувствую, что мы задолжали болельщикам за последние результаты и обещаю – клуб приложит все усилия, чтобы вернуть этот долг болельщикам", – цитирует Буткевича официальный сайт житомирян.

Напомним, после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на 5-й строчке, набрав 33 очка ("полесские волки" не знают вкуса побед уже 6 матчей подряд).

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