Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул Александрию, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Лидер Александрии может покинуть команду Ротаня – экс-хавбека Динамо заставляют согласиться на вдвое меньшую зарплату

Контракт 31-го летнего хавбека с командой Руслана Ротаня действовал до 31 мая 2024 года. Стороны вели переговоры о пролонгации сотрудничества, однако футболист отказался идти на 50% сокращение зарплаты. Как следствие, было решено попрощаться.

Напомним, Калитвинцев перешел в Александрию из Десны в январе 2022 года – его трансфер ознаменовался громким скандалом. В текущем сезоне в 26-ти матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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