Калитвинцев объяснил, почему не праздновал гол в ворота Динамо

Хавбек Десны Владислав Калитвинцев поделился впечатлениями от сенсационной победы над киевским клубом.

"Конечно, хотелось хорошо сыграть против клуба, который воспитал меня. Я не один год провел в структуре Динамо, у меня была двойная мотивация.

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Я уважаю Динамо, они сделали из меня футболиста, заложили во мне этот фундамент. Поэтому даже не думал радоваться голу, с большим уважением отношусь к киевлянам. Эмоции в раздевалке были, порадовались немножко. Но думаю, что через час забудем об этом. И уже будем готовиться к игре с Шахтером", – сказал Калитвинцев в комментарии программе Профутбол.

Напомним, 26-летний полузащитник сиверян отличился голом и ассистом в матче против своей бывшей команды.

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