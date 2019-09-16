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ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Калитвинцев объяснил, почему не праздновал гол в ворота Динамо

14:15 84 Читати українською
Калитвинцев объяснил, почему не праздновал гол в ворота Динамо
Владислав Калитвинцев (слева) / Фото ФК Динамо

Хавбек Десны Владислав Калитвинцев поделился впечатлениями от сенсационной победы над киевским клубом.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Конечно, хотелось хорошо сыграть против клуба, который воспитал меня. Я не один год провел в структуре Динамо, у меня была двойная мотивация.

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Я уважаю Динамо, они сделали из меня футболиста, заложили во мне этот фундамент. Поэтому даже не думал радоваться голу, с большим уважением отношусь к киевлянам. Эмоции в раздевалке были, порадовались немножко. Но думаю, что через час забудем об этом. И уже будем готовиться к игре с Шахтером", – сказал Калитвинцев в комментарии программе Профутбол.

Напомним, 26-летний полузащитник сиверян отличился голом и ассистом в матче против своей бывшей команды.

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Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна Динамо Киев - Десна Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев
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