"Не скажу, что наш незасчитанный гол – это ключевой момент. Также ключевым можно назвать момент, когда мы не забили мяч. Конечно, если бы я был арбитром, я бы его засчитал. Мое мнение субъективно. Гол отменили, поэтому не вижу смысла что-то говорить. Я останусь при своем мнении. Говорил ребятам в раздевалке, что будут еще 45 минут и надо играть. Мы проиграли, но этот момент не являлся ключевым.

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Сейчас на эмоциях могу сказать, что игра понравилась. Первые 20 минут было уважение со стороны нашей команды лидеру. Но так нельзя в спорте. После этого ребята остыли и пытались делать то, о чем говорили на установке. Полностью не могу быть довольным, потому что проиграли, хотя результат отходит на второе место. Отдача, которая была, меня порадовала, мы хотели забить, не боялись проиграть, боялись не выиграть.

Это радует, это говорит о перспективе команды. Мы на правильном пути, надо удержать этот настрой. За результат отвечаю я. Ребята выступили на хорошем уровне в игре с лидером нашего чемпионата", – резюмировал Калитвинцев в комментарии каналу "Футбол".

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