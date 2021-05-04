Уже бывший наставник Олимпика Юрий Калитвинцев коротко подвел итоги работы в донецком клубе и рассказал о дальнейших планах.

"Понял, что нельзя делать такую ​​большую паузу, как у меня была, ведь я – профессиональный тренер. Второе – за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. То, что я применил это на практике благодаря Гельзину, действительно рабочее и интересное.

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Как тренер, я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать работать", – признался Калитвинцев в эфире ТК Футбол.

К слову, 52-летний специалист был наставником Олимпика с февраля по май 2021-го. Под руководством Юрия Калитвинцева команда провела 10 матчей в УПЛ, в которых одержала лишь 1 победу и 1 ничью. Новым наставником стал Роман Санжар.

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