В воскресенье, 16 января, Десна провела первую тренировку после выхода из отпуска. Пресс-служба черниговского клуба сообщила, что под руководством Александра Рябоконя работала вся команда.

"Произошел казус": президент Десны озвучил дедлайн для возвращения Калитвинцева

Однако, как сообщает FootBoom, не прибыл в лагерь Десны полузащитник Владислав Калитвинцев. Ранее президент клуба Владимир Левин заявлял, что ждет футболиста 16 января на тренировке команды.

Напомним, 29-летний хавбек решил прекратить сотрудничество с Десной из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и отказался на взаимного расторжения контракта. Как следствие, Владислав перешел в Александрию, с которой сейчас тренируется, но его не могут заявить, пока он не расторгнет контракт с Десной.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України