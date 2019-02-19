Калитвинцев может перейти в Слован Либерец

Экс-хавбек Динамо Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло приехал в расположение Слована. Об этом он сообщил в своем Facebook, написав: "Приехал в Либерец... дело есть".

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В комментариях к сообщению футбольный менеджер Александр Ольшанецкий намекнул, что Заховайло поехал в расположение чешской команды для оформления трансфера Владислава Калитвинцева, который недавно покинул Динамо и получил статус свободного агента.

Отметим, что Владислав в свое время уже успел поиграть в составе Слована на правах аренды.

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