Калитвинцев: Я спокойно готовлюсь к матчу с Динамо

Полузащитник киевского Арсенала Владислав Калитвинцев поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ с Динамо.

"Эмоции после победы другие, настроение в коллективе поднялось, работаем с большим желанием и удовольствием.

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Я спокойно готовлюсь к матчу, команда тоже. Будем выходить и играть. В первую очередь, в таких матчах должна быть общекомандная дисциплина на поле, особенно в обороне, а свой момент мы найдем", – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу Футбол 1.

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Напомним, 26-летний хавбек только зимой присоединился к Арсеналу-Киев, до этого он защищал цвета Динамо.