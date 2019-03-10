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Калитвинцев: Я спокойно готовлюсь к матчу с Динамо

13:20 13 Читати українською
Калитвинцев: Я спокойно готовлюсь к матчу с Динамо
Владислав Калитвинцев / фото из соцсетей

Полузащитник киевского Арсенала Владислав Калитвинцев поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ с Динамо.

 

"Эмоции после победы другие, настроение в коллективе поднялось, работаем с большим желанием и удовольствием.

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Я спокойно готовлюсь к матчу, команда тоже. Будем выходить и играть. В первую очередь, в таких матчах должна быть общекомандная дисциплина на поле, особенно в обороне, а свой момент мы найдем", – сказал Калитвинцев в интервью телеканалу Футбол 1.

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Напомним, 26-летний хавбек только зимой присоединился к Арсеналу-Киев, до этого он защищал цвета Динамо.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Динамо Киев - Арсенал-Киев Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев
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