Калитвинцев и Семенюк не смогут сыграть с Черноморцем

Полузащитники Арсенала-Киев Владислав Калитвинцев и Сергей Семенюк не помогут команде в матче с Черноморцем.

Полузащитник "канониров" Владислав Калитвинцев уже приступил к тренировкам с командой, однако еще не готов выйти на поле. Другой хавбек Арсенал-Киев Сергей Семенюк все еще проходит процесс восстановления после травмы.

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Напомним, что Семенюк провел 13 матчей за Арсенал в нынешнем сезоне. Его единственный гол в текущей кампании пришелся именно на встречу с Черноморцем (1:2). Калитвинцев сыграл в 3 матчах после подписания контракта в начале марта.

Арсенал и Черноморец замыкают турнирную таблицу УПЛ, занимая 12-е и 11-е места соответственно. Команды находятся на расстоянии 4 очков друг от друга.

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