"То, что написано – правда. Мы встретились с президентом, поговорили, для пользы команды решили приостановить наше сотрудничество.

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Со своей стороны могу сказать только одно, что никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели.

Я благодарен президенту, что после такой большой паузы он меня пригласил. Благодарен ему за терпение, которое он показал. Понимаете, кому-то нравится игра, кому-то – результат. Как я говорил, самый лучший результат – это то, что на табло, то есть качество игры", – признался Калитвинцев в эфире ТК Футбол.

К слову, дончане быстро нашли замену 52-летнему специалисту. На его место пришел Роман Санжар, контракт с ним подписан на 2 года. Олимпик после 24-х туров опережает последнюю строчку лишь на 3 зачетных балла.

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