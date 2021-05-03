"Начало матча было за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но через некоторое время наша команда "надела белые перчатки". Решили, что игра дается и если не забили сейчас, то забьем позже... А ничего так не расхолаживает, как неиспользованные моменты.

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Но главная причина не в этом... Перед игрой надо думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра, если мы выиграем и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и это моя субъективная точка зрения, но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, не выходя на футбольное поле.

Мы знали и донесли ребятам, что нам будет противостоять очень организованная команда. Давая им фору в один мяч, а после еще и пропустив второй, вскрыть их оборону будет сложно. Практически все зоны были перекрыты. Наши ребята, выйдя из раздевалки, пытались что-то сделать, но наш поезд ушел в первом тайме.

Удастся ли сохранить место в УПЛ? Есть еще два матча. Соперники хорошо нам знакомы. Будем играть на выезде, нам к этому не привыкать. Будут два хороших поединка против сильных команд. Удастся или не удастся – об этом мы поговорим после двух игр. Самое главное сейчас разобрать то, что было на футбольном поле в матче с Ингульцом и быстро подготовиться к следующему поединку", – цитирует Калитвинцева официальный сайт Олимпика.

Напомним, после 24-х туров донецкая команда идет в турнирной таблице УПЛ предпоследней, имея в своем активе 21 очко.

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