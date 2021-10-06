"Я участвовал в договорных матчах (говорю только о тех, о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе – о них тогда еще, слава богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

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Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, всё идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь лишь глазами провел. У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и он тянет все, как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужно еще, а воротчик прямо задолбал. Уже почти конец матча, все нервничают, включая судей, а сделать ничего не удается, всё, как назло, идет через одно место. Выручил аут вблизи ворот. Защитник, который меня опекал, прямым текстом говорит "Беги" и открывает путь к штрафной. Я бегу, мне бросают аут, а мой опекун тупо валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти. Хуже настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту игру не предлагал", – написал Калиниченко на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, Максим начинал свою карьеру в Днепре. Также успел поиграть за московский Спартак, Таврию и сборную Украины.

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