"Два раза точно помню, что лично говорил с Коломойским. Однажды, когда он вызвал меня в первый мой приход в Днепр. Нам денег не платили полгода, мы бастовали. Что-то набастовали, он вызвал, дал за три месяца зарплату и сказал, что на три месяца я оштрафован, потому что протестовал. Ну, говорю, и на том спасибо.

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Исчезновение Днепра? Владелец решил прикрутить вентиль и прикрутил. А без денег футбола. За то время, что Днепр жил хорошей, сытной жизнью, как и большинство клубов, менеджмент не был выстроен, стратегия. Как можно было зарабатывать деньги? Этого нет и сейчас, а тогда и подавно.

Все жили одним днем: есть много денег, надо их хорошенько потратить, а не думать о будущем. Возможно, при наличии возможностей, Днепр мог стать другим клубом. Даже без таких финансовых вливаний, которые были в таком клубе", – поделился Калиниченко в интервью Sportarena.

Отметим, что Максим является воспитанником Днепра, в котором выступал на протяжении двух периодов – с 1996 по 2000 годы и с 2008 по 2011 годы. В общем Калиниченко провел за основную команду днепрян 78 поединков, в которых отличился 15 голами и 10 ассистов.

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