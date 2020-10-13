"Заканчиваются муки украинцев. У них есть большие проблемы с составом из-за заражения коронавирусом. После двух тяжелых матчей им предстоит сыграть третий, не менее сложный.

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Стоит отметить, что с немцами Украина действовала уже более уверенно, чем с Францией. По сути, счет мог бы быть и ничейным. Второй гол привез в свои ворота голкипер Бущан. Но он же и не дал Германии забить минимум пять мячей. Так что у Испании могут быть проблемы с реализацией. Устоять перед нынешней сборной Германии сможет не каждая сборная.

Похожая в своей неочевидности ситуация и в Испании. Вроде команда не проигрывает уже очень давно, также является одной из сильнейших в Европе, лидирует в группе. Однако с уверенностью сказать, что испанцы могут обыграть любого соперника, не получается. Таким образом, я считаю, что у Украины есть шанс в этой игре. Испанцы сейчас также сильно устали. Игроки из топ-чемпионатов и так играют без передышки, а тут еще третий за неделю матч в сборной.

Украинцы же в игре с Германией доказали, что могут противостоять даже такой отточенной атаке. Матч с испанцами они, скорее всего, проведут так же, но уже с нажимом на контратаки и владения мячом. Разгрома, как от Франции, ждать точно не стоит", – сказал Калиниченко в комментарии изданию Vseprosport.

Напомним, поединок между сборными Украины и Испании состоится уже через считанные часы, в 21:45.

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