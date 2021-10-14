"Говоря о поражении сборной Украины, не могу избавиться от ощущения дежавю. Для меня ничья выглядит, как поражение. Тренерское поражение. Поражение тренерского штаба. Именно штаб должен влиять на принятие ключевых, судьбоносных решений в матче. И то, что было у Шевченко, нет у Петракова. Уровень профессионализма помощников невозможно сравнивать, пусть простят меня специалисты, входящие в штаб сейчас.

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Что я могу сказать об уровне, например, тренера, который, по словам самого Петракова, предлагал еще раньше заменить Шапаренко. Шапаренко, на котором держался весь креатив сборной.

Всем было трудно. Футбол, в принципе – тяжелая игра, там устают. Нельзя сразу взять и убрать всех лидеров команды на основании того, что им трудно. Яремчук был готов играть дальше, я уверен. Но хорошо, ты решил его снять, но почему Сикан? Почему не Довбик? Мощный Довбик, который в условиях снижения креативности в команде в целом мог хотя бы где-то элементарно убежать, продавить.

Ну, и здесь мы подходим к главному – отсутствию в составе Малиновского. Когда тренер меняет креативного центрального полузащитника на оборонного, это неизбежно дает сигнал команде – нам главное не проиграть. Это психология, от нее не уйти. А вот с тем, что Петраков сказал, что ему было некого выпускать на эту позицию, я согласен. Но не потому, что действительно никого, а потому что разбрасываться такими футболистами, как Малиновский, тренер не имеет права. И доказательство этого мы увидели довольно быстро. Конечно, обвинять только тренера я не имею права, да и не хочу. Реализация – бич сегодняшней сборной Украины. Столько нереализованных моментов, как в этом отборе, я не видел давно. Однозначно есть над чем работать.

Ключевое решение было принято в кабинетах. Решение о прекращении сотрудничества со штабом Андрея Шевченко. Не само решение, а то, как оно было принято. Ну и решение о назначении Петракова. То, как оно было принято. И как бы хорошо и по-товарищески я не относился к Андрею Павелко, следует признать, что если команда не попадет на ЧМ-2022, это будет его персональная ответственность. Я сказал в начале о дежавю – похожее разочарование после игры сборной я чувствовал тогда, когда командой руководил Фоменко. Я не хотел таких флэшбеков", – написал Калиниченко на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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