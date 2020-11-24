"Тут вроде бы фаворит заранее ясен. По всем статьям Барселона должна побеждать в этом матче. Куман будет играть почти вторым составом с Динамо. И даже если бы у киевлян вся основа была в строю, фаворитами бы все равно оставались каталонцы.

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Но сейчас у Динамо много потерь. Много игроков под вопросом. Зато и Барселона сыграет без Месси. Ему дали отдых. Уже некоторый страх и психологический барьер украинцам в связи с этим не нужно будет преодолевать. Соперник играет без своего лидера и одного из лучших игроков мира на данный момент. Однако не все так радужно у "сине-гранатовых". В ЛЧ у них получилось добиться трех побед, не самых легких причем. Зато в чемпионате у команды Кумана большие проблемы. Застряли они там в середине таблицы и давно не могут подняться и попасть хотя бы в пятерку Ла Лиги.

В связи с этим возникает вопрос, насколько сильно будет мотивирована Барселона в этой игре? Вероятно, биться до последнего она не станет. Куман, думаю, очень боится потерять еще хоть кого-нибудь. Барселона в этой игре будет без Месси, без мотивации и с длинным списком травмированных. Это говорит о том, что у Динамо есть реальный шанс. Думаю, команда Луческу не упустит возможность заполучить три очка в такой важной игре.

У себя дома киевляне в состоянии помотать нервы даже Барселоне. Уже, в принципе, не в новинку им будет играть молодым составом. Даже в Испании Динамо дало неплохой бой Барселоне. Ее тогда, по сути, спас только Тер Штеген", – цитирует Калиниченка Vseprosport.

Заметим, Динамо сыграет с Барселоной уже сегодня, 24 ноября. Начало матча 4-го тура Лиги Чемпионов в 22:00.

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