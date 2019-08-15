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Калинич может вернуться в Серию А – за форвардом уже выстроилась очередь из клубов

14:09 108 Читати українською
Калинич может вернуться в Серию А – за форвардом уже выстроилась очередь из клубов
Никола Калинич / Reuters

Нападающий Атлетико Никола Калинич имеет несколько предложений из итальянской Серии А.

Нападающий Атлетико Никола Калинич заинтересовал Болонью, Аталанту, Сампдорию и Фиорентину, сообщает Il Messaggero.

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Отмечается, что хорват хочет реанимировать свою карьеру и считает, что итальянский чемпионат – подходящее для этого место. Добавим, что Калинич уже выступал за Фиорентину с 2015 по 2017 годы, а также играл за Милан на правах аренды.

В прошлом сезоне Никола провел 24 матча в составе Атлетико во всех турнирах, отметившись 4 голами и одной голевой передачей.

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