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Калинич может перебраться в Турцию – потенциальный клуб Реброва охотится на экс-форварда Днепра

11:42 19 Читати українською
Калинич может перебраться в Турцию – потенциальный клуб Реброва охотится на экс-форварда Днепра
Никола Калинич / Фото ФК Атлетико

Нападающий Атлетико Никола Калинич может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Фенербахче заинтересован в услугах форварда Атлетико Николы Калинича, сообщает AS.

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Турки готовятся к предложению мадридскому клубу по трансферу хорвата уже летом. Сейчас 32-летний форвард защищает цвета Ромы на правах аренды. По информации СМИ, на пост главного тренера стамбульского клуба претендует Сергей Ребров.

Напомним, в 2011-2015 годах Никола защищал цвета Днепра. В нынешнем сезоне Серии А Калинич провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Трансферы Чемпионата Испании Никола Калинич Никола Калинич Атлетико Атлетико Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Сергей Ребров Сергей Ребров
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