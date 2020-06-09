Калинич может остаться в Роме – перед экс-форвардом Днепра одно условие

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич уже в ближайшее время должен вернуться в лагерь Атлетико. Однако у форварда есть вариант остаться в столице Италии.

Хорварський нападающий мадридского Атлетико, который на правах аренды выступает за Рому, имеет шанс продолжить выступления в итальянском клубе, сообщает издание Mundo Deportivo.

Калинич может перебраться в Турцию – потенциальный клуб Реброва охотится на экс-форварда Днепра

32-летний футболист получил от спортивного директора клуба Джанлуки Петрачи четкие условия для продления контракта – форварду в матчах, которые остались, надо отметиться в воротах соперников минимум семь раз.

Стоит отметить, что достичь такого результата хорвату будет крайне трудно, ведь Никола не имеет постоянного места в основе "волков". В текущем сезоне он лишь 13 раз выходил на поле (девять в Серии А, дважды в Лиге Европы и еще дважды в Кубке Италии) и сумел забить два гола и отдать две результативные передачи. Впрочем, и в Атлетико, с которым у Калинича контракт до июня 2021 года, он также не имел места в старте, поэтому стимул у хорвата более чем понятен.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А