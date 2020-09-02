Уже в первом туре (базовая дата – 20 сентября) состоится топ-матч, в котором Аталанта Руслана Малиновского сыграет с Лацио. Матч пройдет в Риме, информирует официальный сайт Серии А.

Интрига с Роналду, кто покинет Ювентус и причины приглашения экс-тренера Милевского – первая пресс-конференция Пирло

Ювентус откроет сезон домашним поединком против Сампдории, а Интер поедет в гости к новичку Беневенто. Уже в во втором туре Рома под руководством Паулу Фонсеки примет Роналду и Ко. В 18-м и 37-м турах Интер встретится с Ювентусом – дуэль Андреа Пирло и Антонио Конте.

Заметим, что последний тур чемпионата Италии 2020/21 запланирован на 23 мая. Полное расписание матчей можно посмотреть на официальном сайте Серии А.

Что ни гол, то шедевр. Малиновский расстрелял Серию А своей пушкой – видео и стиль ударов