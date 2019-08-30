Календарь Александрии в Лиге Европы – когда во Львов приедут команды из топ-чемпионатов и вернется Яремчук

Александрия узнала свой календарь в групповом этапе Лиги Европы. Стало известно, когда во Львове будет Вольфсбург, Сент-Этьен и Гент.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей Лиги Европы сезона 2019/20. Александрия узнала, когда ей принимать Вольфсбург, Сент-Этьен и Гент, за который выступают Яремчук (который выступал в Александрии на правах аренды), Пластун и Безус. Матч будут проходить на Арене Львов, поскольку стадион Ника не соответствует стандартам УЕФА.

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19 сентября: Вольфсбург – Александрия

3 октября: Александрия – Гент

24 октября: Сент-Этьенн – Александрия

7 ноября: Александрия – Сент-Этьенн

28 ноября: Александрия – Вольфсбург

12 декабря: Гент – Александрия

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