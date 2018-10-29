Каленчук покинул ФК Львов

Хавбек Максим Каленчук больше не является игроком ФК Львов.

Максим Каленчук и ФК Львов разорвали соглашение по обоюдному согласию. Контракт хавбека с львовским клубом был рассчитан до декабря 2018 года, теперь Каленчук может заниматься своим дальнейшим трудоустройством, говорится на сайте клуба.

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В текущем сезоне Каленчук провел за ФК Львов 11 игр, лишь однажды пропустив матч из-за перебора желтых карточек. Результативными действиями 28-летний полузащитник не отличался.

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Напомним, ранее Каленчук выступал за Зирку, Сталь, Александрию и Верес, который в итоге был переименован в ФК Львов.