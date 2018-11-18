Каленчук может перейти в СК Днепр-1 или Рух

Экс-хавбек Львова Максим Каленчук может продолжить карьеру в СК Днепр-1 или Рухе.

СК Днепр-1 и Рух Винники проявляют интерес к полузащитнику Максиму Каленчуку, сообщает FootBoom.

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Днепряне после осенней части сезона возглавляют турнирную таблицу Первой лиги и имеют отрыв 5 очков от 2 ступени, на которой расположился Металлист 1925. Рух провалил осень и находится на 13 строчке, которая заставляет играть плей-офф за право остаться дивизионе.

Последним клубом Каленчука был Львов, но стороны расторгли контракт, который действовал до декабря этого года, по обоюдному согласию.

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