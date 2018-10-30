Каленчук: Если бы детектор лжи подтвердил нашу вину, нас бы в лес вывезли

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Манчестер Сити переиграл Тоттенхэм на экстремальном поле и установил уникальный рекорд АПЛ
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Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменойИспания — 29 окт 495
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Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікендуИспания — 29 окт 560
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Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського ЛестераОвертайм — 29 окт 412
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"Удар жизни благодаря Хацкевичу, а хвастался Гармаш": Кендзера о причинах супергола Динамо и смене позиции в сборнойУкраина — 29 окт 534
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