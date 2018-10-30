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Каленчук: Если бы детектор лжи подтвердил нашу вину, нас бы в лес вывезли

29 октября 09:56 147 Читати українською
Каленчук: Если бы детектор лжи подтвердил нашу вину, нас бы в лес вывезли
Максим Каленчук / фото: ФК Львів

Бывший защитник Львова Максим Каленчук рассказал, почему решил покинуть клуб.

"Все началось после матча с Десной, после него у руководства возникло недоверие к футболистам, в результате чего нас отправили на проверку на детекторе лжи. После его прохождения недоверие не было подтверждено.

Каленчук покинул ФК Львов

Понимаете, если бы он показал, что мы виновны, нас бы на следующий день в лес вывезли. После этого для себя решил, что продлевать контракт с клубом не буду", – сказал Каленчук в эфире программы "Великий футбол".

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Львов Львов Максим Каленчук Максим Каленчук
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