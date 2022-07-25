Хосе Кальехон после длительного периода карьеры в Италии возвращается на родину. Сообщалось, что его новым клубом мог стать Хетафе, ведь президент мадридцев грезил этим трансфером, однако хавбек избрал Андалусию.

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О подписании Кальехона довольно неожиданно объявил официальный сайт Гранады. Хосе перешел в лагерь "насридов" на правах свободного агента. Его соглашение с андалусийцами рассчитано на один сезон, хотя оно может быть продлено в зависимости от спортивных достижений. К сожалению для полузащитника, этот год ему придется провести в Сегунде, ведь его новая команда не смогла удержаться в Ла Лиге в предыдущем чемпионате.

Кальехон является воспитанником мадридского Реала, с которым Хосе удалось выиграть Примеру. Последние 9 лет он выступал за Наполи и Фиорентину – в их составе испанец провел 404 матча. Большинство из них были сыграны в футболке партенопейцев. С ними он взял два Кубка и один Суперкубок, а также стал лучшим ассистентом чемпионата Италии в сезоне 2016/17.

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