Кальехон попал на радары сразу двух испанских грандов

Форвард Наполи Хосе Мария Кальехон близок к возвращению на родину.

Валенсия намерена подписать Кальехона и уже подготовила для нападающего трехлетний контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Винисиус признался, почему предпочел Реал Барселоне

Также в услугах 33-летнего форварда заинтересована Севилья. Обе испанские команды могут получить Хосе бесплатно, ведь его действующее соглашение с неаполитанцами завершается летом и стороны не спешат продолжать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Серии А Кальехон провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и 6-ю ассистами. Напомним, Хосе имеет опыт выступлений за Реал (2011-2013 годы).

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині