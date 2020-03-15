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Кальехон попал на радары сразу двух испанских грандов

18:40 105 Читати українською
Кальехон попал на радары сразу двух испанских грандов
Хосе Мария Кальехон / Фото ФК Наполи

Форвард Наполи Хосе Мария Кальехон близок к возвращению на родину.

Валенсия намерена подписать Кальехона и уже подготовила для нападающего трехлетний контракт, сообщает Mundo Deportivo.

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Также в услугах 33-летнего форварда заинтересована Севилья. Обе испанские команды могут получить Хосе бесплатно, ведь его действующее соглашение с неаполитанцами завершается летом и стороны не спешат продолжать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Серии А Кальехон провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и 6-ю ассистами. Напомним, Хосе имеет опыт выступлений за Реал (2011-2013 годы).

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