Бывший президент Реала Рамон Кальдерон жалеет о переходе Криштиану Роналду в Юве в 2018-м.

"Роналду – пример для молодых, стремящихся достичь успеха в спорте. Он понял, что переход в Реал – прекрасная возможность продвинуться в карьере, завоевать титулы и прославиться.

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Роналду не ошибся – он завоевал четыре "Золотых мяча", четыре раза выиграл Лигу чемпионов, установил рекорды по забитым голам. Далеко не все могут достичь такого.

Нынешний президент Флорентино Перес допустил большую ошибку, продав Роналду за 110 млн евро после 9 лет в команде. Жаль, потому что в Италии он показывает, что все еще является одним из лучших в мире", – цитирует Кальдерона Goal.com.

В прошлом сезоне Серии А 35-летний Роналду провел 33 матча, в которых отметился 31-м голом и 5-ю ассистами.

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