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Кальдара прокомментировал информацию о переходе в Милан

11:54 66 Читати українською
Кальдара прокомментировал информацию о переходе в Милан
Маттия Кальдара / фото ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Маттия Кальдара ответил на вопрос о возможном переходе в Милан.

"Приятно, что меня приглашают в Милан, но я здесь, в Ювентусе. Вам лучше спросить о переходе у моего агента. А так мне и в Ювентусе хорошо.

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В первые дни сбора в США мы выполнили много мышечной и беговой работы. Здесь здорово, чувствую себя очень комфортно.

Сегодня мы тестировали офсайдную ловушку при схеме с четырьмя защитниками. В течение двух лет я играл в три центральных защитника, но в Аллегри есть интересные схемы, которым я бы хотел научиться. Мне очень интересно", – цитирует Кальдару Sky Sport Italia.

Напомним, что Кальдара только в этом месяце официально перебрался в Ювенус. До этого защитник защищал цвета Аталанты.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Маттиа Кальдара Маттиа Кальдара Ювентус Ювентус Милан Милан Италия
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