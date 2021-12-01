Экс-одноклубник Андрея Шевченко по Динамо и Милану Каха Каладзе, также успевший поиграть за Дженоа, поделился мнением о приходе украинца на тренерский мостик "грифонов".

"Шева обладает правильным характером, он работает для достижения целей и достигает их. "Золотой мяч" служит доказательством. Как его друг думаю, что он выбрал правильный путь, начав с национальной командой и потом присоединившись к клубу.

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В Дженоа хорошая атмосфера, болельщики очень любят команду. Перед Шевой и Тассотти стоит сложная задача, но интересная.

Уверен, он сделает все, чтобы вернуть Дженоа на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что он выложится полностью, потому что он серьезный профессионал и хороший человек", – рассказал Каладзе в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. В первых двух матчах во главе "грифонов" украинец уступил Роме (0:2) и расписал ничью с Удинезе (1:1). Уже сегодня, 1 декабря, его команда на своем поле будет принимать Милан. Начало встречи в 21:45.

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