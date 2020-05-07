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Каладзе признался, что не выдерживал нагрузок Лобановского в Динамо

00:15 8 Читати українською
Каладзе признался, что не выдерживал нагрузок Лобановского в Динамо
Андрей Шевченко и Каха Каладзе / Фото с отрытых источников

Легенда Милана Каха Каладзе рассказал, как закалялся в киевском клубе.

"Работа с Лобановским? Мне было почти 18 лет, когда я перешел в Динамо. Я не мог выдерживать первые тренировки у Лобановского: иногда я уходил с половины занятий, потому что не мог дальше работать.

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Я помню одну зиму, когда мы только приехали на сборы в Германию, а на следующий день в дверь постучали в 7 утра и сказали, что нам нужно тренироваться. Было 45 минут бега, потом завтрак, а потом снова тренировка, которая повторилось еще и вечером.

Это было очень сложно, но я постепенно был готов все лучше и лучше, со временем проблем не было. На ментальном уровне очень помогало, что в той команде все были молодые", – цитирует Каладзе Pianeta Milan.

Напомним, грузинский универсал защищал цвета Динамо в 1998-2000 годах, после чего перебрался в Милан.

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Валерий Лобановский Каха Каладзе Динамо Киев Динамо Киев
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