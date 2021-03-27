Нынешний мэр Тбилиси попал в медицинское учреждение на фоне ухудшения своего состояния. Об этом сам 43-летний экс-футболист сообщил в своем Facebook.

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"Друзья, ко мне поступает много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему не активен, как обычно. Считаю, что обязан предоставить вам информацию о своем диагнозе: вертебробазилярный синдром и вестибулопатия, из-за которых я нахожусь в клинике Тбилиси, где прохожу лечение и работаю дистанционно. Я хотел, чтобы эту информацию вы получили от меня. До встречи!" – написал Каладзе.

Заметим, вертебробазилярный синдром – нарушение функционирования головного мозга вследствие ухудшения кровообращения в базилярной или позвоночных артериях, а вот вестибулопатия – нарушение нормальных функций вестибулярного аппарата. От болезней можно избавиться при правильном и своевременном лечении.

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