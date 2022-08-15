"Каладзе не хватает образования": командир Грузинского легиона назвал экс-звезду Динамо и Милана предателем Украины
Мамука Мамулашвили, с первых дней войны стоящий на защите нашего государства, охарактеризовал бывшего игрока "бело-синих" и своего соотечественника Каху Калазде.
"Скажу прямо: Каладзе – предатель Грузии и Украины. У него были тесные связи с Украиной. Я не могу сказать, что он – политик. Ему не хватает образования, чтобы заниматься политикой. Он может только играть в футбол.
"Мед-Эвак" будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек": Зозуля и Ко передали ВСУ универсальную "скорую"
Это продажный человек, который позорит Грузию. Он отложил все грузинское, чтобы помогать российскому олигарху и рф воевать против Украины. То, что говорит Каладзе – не имеет никакого смысла. Он такой же русский, как и все россияне", – заявил Мамулашвили в комментарии YouTube-каналу Pressing.
Напомним, ныне Каладзе – мэр Тбилиси. Он несколько раз высказывался о войне в Украине, но о поддержке нашего государства в этих заявлениях речь не шла. Кроме того, Каха четко дал понять, что Грузия не будет противостоять России и выбирает мир с государством-террористом.
Грузинский легион с начала полномасштабного нападения России на Украину встал на защиту украинского народа.
"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП