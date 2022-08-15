"Скажу прямо: Каладзе – предатель Грузии и Украины. У него были тесные связи с Украиной. Я не могу сказать, что он – политик. Ему не хватает образования, чтобы заниматься политикой. Он может только играть в футбол.

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Это продажный человек, который позорит Грузию. Он отложил все грузинское, чтобы помогать российскому олигарху и рф воевать против Украины. То, что говорит Каладзе – не имеет никакого смысла. Он такой же русский, как и все россияне", – заявил Мамулашвили в комментарии YouTube-каналу Pressing.

Напомним, ныне Каладзе – мэр Тбилиси. Он несколько раз высказывался о войне в Украине, но о поддержке нашего государства в этих заявлениях речь не шла. Кроме того, Каха четко дал понять, что Грузия не будет противостоять России и выбирает мир с государством-террористом.

Грузинский легион с начала полномасштабного нападения России на Украину встал на защиту украинского народа.

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