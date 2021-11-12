Бывший защитник Динамо и Милана Каха Каладзе, являющийся мэром Тбилиси, не обошел вниманием победу сборной Грузии в рамках квалификации к ЧМ-2022.

"Победа за нами! Спасибо ребята, что радуете грузинских болельщиков! Поздравляю сборную Грузии, каждого игрока, всю Грузию с этой победой", – написал Каладзе в своем Facebook.

Суркисы отговаривали Цитаишвили от смены гражданства – хавбек мог сам лишить себя титула чемпиона мира

Добавим, что Грузия сотворила одну из сенсаций игрового дня, уверенно обыграв Швецию (2:0). Главным героем встречи стал Хвича Кварацхелия, оформившего дубль.

Напомним, Каладзе является легендой грузинского футбола и стал популярным благодаря выступлениям за киевское Динамо и Милан, в составе которого 2 раза добывался трофей Лиги чемпионов. Каха завершил карьеру в 2012 году, после чего отправился в политику.

Цитаишвили с Грузией сенсационно переиграл Швецию в отборе к ЧМ-2022, а Жерсон шикарным голом прибил Азербайджан