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Калабрия уйдет из Милана по окончании сезона, – СМИ

29 июня 19:18 - Читати українською
Калабрия уйдет из Милана по окончании сезона, – СМИ
Давиде Калабрия / LaPresse

Защитник итальянского Милана Давиде Калабрия сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

23-летний защитник решил покинуть "россонери" после сезона 2019/20, сообщает Calciomercato.

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Калабрия со своим агентом посетил офиса Милана, где и оповестил боссов клуба о своем решении. Миланцы отпустят своего воспитанника, если им предложат не менее 10 млн евро. В подписании Калабрии заинтересован ряд местных клубов, в частности, Болонья и Фиорентина, а также испанская Севилья. Контракт защитника с Миланом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Давиде Калабрия провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Италия Трансферы Милан Милан Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Милана Давид Давид Калабрия
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