В начале июня в Римини состоялась конференция The Coach Experience ("Тренерский опыт"), на которую были приглашены различные тренеры в качестве лекторов. Во время трёхдневного мероприятия, которое было организовано Итальянской ассоциацией футбольных тренеров, за кафедрой выступили такие специалисты из разных дивизионов как Фабио Пеккья (Парма), Паоло Трамедзани (Истра 1961), Лука Готти (Лечче), Массимилиано Фаррис (помощник Симоне Индзаги в Интере), Фабрицио Кастори (Асколи) и другие. Главным гостем программы стал наставник Ромы Даниэле Де Росси – он выступил примерно перед четырьмя сотнями человек.

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Далее – прямая речь ДДР.

"Если вы пригласили меня сюда, думая, что я проведу лекцию, я немедленно сяду в поезд и уеду домой. Я нахожусь сегодня здесь, чтобы учиться, сравнивать себя со многими другими тренерами. Я часто делал это, когда находился по другую сторону скамейки запасных. Каждый опыт, который я перенимал от какого-то уже состоявшимся наставника, обогащал меня. Это касается даже тех тренеров, которые мне не нравились. Так я понимал, чего никогда не следует делать со своими игроками.

Я не хотел начинать тренировать молодёжные команды. Да, там я мог бы проводить любые эксперименты, допускать ошибки, и никто ничего не заметил бы. Но о чьих интересах я бы заботился прежде всего – своих или интересах своих подопечных? Я осознал, что мои амбиции важнее, чем развитие парней. Если ты это осознаёшь, то не можешь тренировать молодёжь. Считаю, тренер Примаверы и тренер взрослой команды – две разные профессии. В детском футболе главной задачей тренера является сделать игрока сильнее, чем он был на момент начала работы.

Возвращение в Рому стало для меня полной неожиданностью. Это событие сильно затронуло меня эмоционально. Да, СМИ уже начали публиковать слухи об этой вероятности. Но все они были сильно приукрашены, на самом деле переговоры состоялись очень быстро и в полной секретности.

В первый рабочий день я планировал внести в график тридцать тренировок в день. Я был взволнован, хотя, как правило, хорошо управляю эмоциями. Но я всегда буду помнить свой первый матч с Вероной [2:1]. У меня было много сомнений – их и сейчас не меньше – но затем мы постепенно начали прогрессировать. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что полёт нормальный, но всё равно я чувствую, что всё произошло слишком быстро.

Я хотел доказать, что могу остаться в Роме и тем самым побороть призрак неудачи первого тренерского опыта [в СПАЛ]. Кто знает, что случилось бы, если бы мы не смогли обыграть Верону в первом матче – если бы мы сыграли с ней вничью. Возможно, сейчас всё было бы по-другому.

Фраза, которую Луис Энрике всегда повторял: "Если бы у меня было больше времени, я бы написал тебе более короткое письмо". Мне нравится это выражение. Иногда мне приходится сдерживаться, чтобы не выдать всю информацию. Будучи тренером, я всегда вспоминаю и думаю о том, что мне не нравилось, когда я был игроком. У меня были тренеры, которые проводили предыгровые установки в субботу утром, в субботу вечером, в воскресенье утром, перед посадкой в автобус, перед разминкой, а затем еще и в конце сессии. "Запомни только две вещи", – напоминали они. Считаю, что так они выражали свою неуверенность. Важно не менять свои требования, в противном случае это возымеет обратный эффект.

Организованность команды должна начинаться с обороны. Команда должна знать, как ей защищаться и противостоять сопернику. Мы начали с высокого прессинга, и спустя несколько игр я внёс изменения и сказал: "Парни, мы тоже можем защищаться низким блоком. Давайте чуть раньше вернёмся за линию мяча и посмотрим, что получится, если мы не будем высоко прессинговать". И тогда я увидел, что мои игроки чувствуют себя более комфортно, когда играют в более плотной расстановке. Так понемногу мы попытались выйти из этой ситуации. Изменения – это хорошо, но 4-5 игроков должны хорошо читать игру, прежде всего, распознавать опасность, чего не хватало мне и команде. Через некоторое время парни поняли, что становятся уязвимыми после потери мяча. Всему этому мы научимся со временем.

Конечно, если я попрошу у них играть по схеме 4-4-2, а на следующий день дам установку действовать по формации 3-3-4, я их запутаю. Я предпочитаю давать определенность относительно позиций, функций и способов игры. Как я говорю, находясь наедине с собой, я был хорошим партнёром по команде. Я никогда не злоупотреблял положением важного футболиста особенно в таком городе, как наш – который живет футболом. Я направлял всю имеющуюся у меня силу на партнёров по команде. Теперь я всегда стараюсь объяснить ребятам, что всегда лучше похвалить партнёра, даже если он допустил ошибку – или хотя бы сделать вид, что эта ошибка не имела значения. Так я поступал, когда играл и сейчас я хочу передать такое отношение другому поколению.

Нет единственного способа игры, это был бы абсурд. Я убеждён в этом, потому что любое действие находит своё противодействие. Если соперник играет низким блоком, можно отказаться, например, от короткого розыгрыша от вратаря. Но если противник начнёт высокий прессинг, нужно уметь распознавать и взвешивать риски – я всегда говорю об этом ребятам.

В Риме я работаю так же, как и в Ферраре. Я всегда приезжал на клубную базу в полседьмого утра. Там я добирался до работы за семь минут на велосипеде, здесь мне требуется 40 минут, поэтому я сплю меньше - просыпаюсь в шесть утра. Тренировки я готовлю одинаково, отношения с игроками, менеджерами, с персоналом точно такие же, как и были в Ферраре. Возможно, восприятие людей изменилось. В СПАЛ я стоял с руками в карманах и мне говорили, что я выгляжу как идиот. То же самое я делаю у тренерской скамьи Ромы, и после того, как мы выиграли ряд матчей, обо мне говорили: "Посмотри, какая у него уверенность, он даже руки из карманов не высовывает!" То, как нас, тренеров, воспринимают, зависит от результатов. После первых четырёх матчей во главе Ромы всем казалось, что мы догоним Интер в турнирной таблице. Возвращаясь к феррарскому периоду карьеры, должен признать, что там у меня были проблемы человеческого характера. Вроде бы ничего серьёзного, но мне было не по себе, и несколько раз я не смог промолчать – у меня тоже непростой характер. В Роме я, к счастью, со всеми хорошо лажу.

У меня был тренер, который немного изменил мой взгляд на футбол. Он появился у меня, когда мне было почти тридцать. Я говорю о Луисе Энрике – он привнёс что-то новое, хотя я, например, к тому времени уже поиграл под руководством Спаллетти. Мы смотрели матчи Барселоны по телевизору, а он "принёс" её к нам домой. Он меня поразил. В том числе поэтому я хорошо с ним ладил. Я был уже игроком национальной сборной; был уже состоявшимся игроком. И всё же когда он покинул Рому, я стал ещё более сильным игроком. Это многое говорит о его тренерских качествах. Для меня величайшим тренером в построении игры от вратаря, пусть он многим не нравится, является Роберто Де Дзерби.

Цифры показывают, что после потери мяча Рома склонна легко позволять сопернику наносить удары по своим воротам. Самое негативное в этой ситуации – хаос, который создаётся в переходных фазах. Если ты забил – ты герой, в этом плане я вспоминаю гол Манчини в ворота Милана [в ответном домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы]. Но в то же время такой подход создаёт проблемы при потере мяча. И тогда, если у вас в команде нет трёх-четырёх "собак", заточенных специально под отбор мяча, ситуация становится опасной. В последние месяцы мы работали над желанием вернуть мяч. Возможно, в таких ситуациях проще "опуститься вниз" вместо того, чтобы применять контрпрессинг. В будущем мы хотим ещё над этим поработать.

Самое главное в тренере – это последовательность его голоса и его поведения. Я хочу привести в пример Антонио Конте. Когда он злился, он не притворялся, его реакция не отдавала фальшью. Он выплескивал всю свою боль и наполнял вас ею. Он злился после неудачного матча или неудачного первого тайма. Если бы я скопировал его манеру поведения, это было бы смешно. Я не могу злиться так же искренне, хотя очень ценю это качество в нём. Я предпочитаю разговаривать, не кричать.

Расскажу о последнем эпизоде, касающемся дерби. Отдельно отмечу: я уважаю Лацио. Но при подготовке к этому матчу я хотел объяснить легионерам, насколько важно для нас было обыграть Лацио – тем более, что мы давно не побеждали в дерби. Я произнёс речь, но по реакции игроков понял: мои слова не были услышаны. Поэтому я изменил свою стратегию: я спросил у португальских игроков [Руи Патрисиу и Ренату Санчеша]: "Какую команду вы больше всего ненавидели в детстве?" Они ответили: "Лиссабонский Спортинг". Затем я обратился к турку [Зеки Челику]: "А ты?" Последовал ответ: "Фенербахче". Я задал тот же вопрос немцу, французу (очевидно, далее тренер использовал условный пример, так как немцев и французов в составе Ромы нет, – примечание) и остальным легионерам: "Теперь представьте, что вам предстоит сыграть против команды, которую вы ненавидели в детстве. И не просто сыграть – надрать ей задницу!"

[Рома выиграла у Лацио со счётом 1:0]

По материалам Voce Giallorossa и Roma Press

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