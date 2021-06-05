Альваро Мората не дождался поддержки родных трибун в спарринге против Португалии (0:0).

Форвард сборной Испании уже привычно упустил несколько моментов, рассердив мадридскую публику, информирует Record.

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В компенсированное время Мората вышел один на один с Патрисиу, но попал в перекладину. Местные фанаты сразу освистали нападающего, скандируя "Какой же ты ужасный". После игры Луису Энрике пришлось защищать подопечного и просить болельщиков поддерживать команду даже в моменты неудач.

Заметим, что Мората завершал поединок с капитанской повязкой, которую получил от замененного Бускетса.

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