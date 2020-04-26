"Какой у меня цвет кожи?": Кравец рассказал о забавной проверке от руководства Барселоны

Защитник испанского Луго и сборной Украины Василий Кравец вспомнил разговор с легендарным французом Эриком Абидалем.

Барселона пыталась подписать Кравца для команды "Б" в 2018 году. Переговоры тогда вел Абидаль, который в каталонском клубе работает в должности спортивного директора.

Абидаль лично уговаривал игрока сборной Украины перейти в Барселону

"Да, первым позвонил кто-то из директоров Барселоны. Потом еще звонок. "Это Эрик Абидаль. Помнишь такого?". Говорю: "Да". Он продолжал: "А какой у меня цвет кожи?". "Черный", – отвечаю. Абидаль в ответ: "О, значит ваше поколение меня еще не забыло", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграме Романа Бебеха.

Напомним, Кравец – воспитанник львовских Карпат. Летом 2017 украинец перебрался в испанский Луго. Зимой 2019 Василий перешел в Леганес, но из-за нехватки игровой практики прошлой зимой снова оказался в Луго – на этот раз на правах аренды.

"Після Карпат нас носили на руках і наливали": Михайленко йому відмовив, а Кополовець допоміг із переїздом