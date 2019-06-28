"Какой смысл контракта с Шахтером?" – новичок Карпат Вакуленко

Защитник Карпат Сергей Вакуленко прокомментировал свой переход в лагерь львовян.

"Карпаты – это клуб, который имеет историю, болельщиков, тренировочную базу. Из Львова немало игроков идут на повышение, здесь хорошие перспективы. Стоит вспомнить хотя бы Шведа, Кравца, Гуцуляка или Лебеденко.

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Могу ли я дышать полной грудью, когда стал полноценным игроком Карпат, а не играю в аренде, имея контракт с Шахтером? А какой смысл этого контракта? Что он дает футболисту, который постоянно отправляется в аренды? Если бы мне было 17 лет или даже 20, то это одно дело.

Я не получал шанс, меня не рассматривали в качестве игрока донецкой команды. Не давали возможности и не хотели видеть в Шахтере. При этом, учитывали, как я играл и сколько забивал. Меня несколько раз привлекали к тренировкам с "горняками" – на этом все.

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В таком случае не вижу смысла связывать себя контрактными обязательствами. Донецкий клуб пошел мне на встречу и мы попрощались", – рассказал Вакуленко в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, Сергей Вакуленко подписал трехлетний контракт с "львами". Другие детали сделки пока неизвестны.

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