Журналист и комментатор Виктор Вацко убежден, что только те, кто вообще не разбирается в футбольной кухне, могут иметь претензии к скандальной речи Юрия Вирта в адрес Артема Довбика после поражения СК Днепр-1.

"Это запись разговора в раздевалке. А как Вирт должен был сказать своим футболистам в раздевалке, когда их возят рылом всю игру?

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"Уважаемые центральные защитники, я проявляю глубокую обеспокоенность действиями Артема Довбика в нашей штрафной площадке. Пожалуйста, предпримите какие-то меры, чтобы это не повторилось". Да? Это футбол, это раздевалка мужской футбольной команды. Там без крика, критики и крепкого слова никак. Так не бывает. Это нормально, когда там так матом гнут, что уши заворачиваются. Там нормально, когда от эмоций искры летят.

Кто этого не знает, не понимает, не воспринимает и теряет сознание от критики, тот не попадает в эту мужскую раздевалку мужской футбольной команды. Его с футболом связывает только рукоблудство с джойстиком на PlayStation или комментарии по клавиатурке: "Ай-ай-ай, какой невоспитанный мужлан этот Вирт", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, после поражения от СК Днепр-1 наставник Вереса пытался морально настроить своих подопечных быть смелее на поле и вплел в свои словесные конструкции форварда СК Днепр-1 Артема Довбика и то, что с ним можно было бы сделать на поле.

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